A tão aguardada convocatória de Portugal para o Mundial 2022 é conhecida nesta quinta-feira!

Pelas 17h30, Fernando Santos vai revelar os nomes dos 26 jogadores que leva para o Qatar e pode seguir tudo EM DIRETO no Maisfutebol, que leva também até si as explicações do selecionador nacional.

Portugal, que estará no Grupo H do Mundial, estreia-se na prova a 24 de novembro diante do Gana, jogo que a TVI vai transmitir. Segue-se depois o Uruguai (28) e a Coreia do Sul, a 2 de dezembro.

ACOMPANHE O ANÚNCIO DOS CONVOCADOS DE PORTUGAL