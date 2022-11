Portugal defronta nesta segunda-feira o Uruguai pelas 19h00, em jogo a contar para a 2.ª jornada do Grupo H do Mundial 2022.

Depois da entrada em prova com um triunfo sobre o Gana, a equipa das quinas sabe que nova vitória diante da seleção sul-americana vale já um lugar na próxima fase.

O adversário é duro e de má memória a Seleção, que há quatro anos foi eliminada do Mundial da Rússia precisamente pelos uruguaios.

Para este jogo já é certa pelo menos uma alteração de Fernando Santos, que confirmou a inclusão de Pepe no onze no lugar do lesionado Danilo Pereira, sendo que Otávio é também baixa provável devido a problemas físicos. Mas será que ficam por aí as trocas do engenheiro?

