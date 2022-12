Por Rafael Ferreira

2022 foi ano de Campeonato do Mundo de futebol. Uma edição atípica por se ter realizado entre os meses de novembro e dezembro, invés do tradicional verão.

Apesar desta particularidade, este Mundial esteve repleto de emoções de fazer arrepiar.

O Maisfutebol escolheu os dez momentos deste último Campeonato do Mundo e a lista arranca com a questão dos direitos humanos no Qatar, passa pela tecnologia, pela frustração de vários craques e termina com a consagração de Messi.

Percorra a galeria associada para recordar os melhores momentos do Mundial 2022.