Apesar de ainda ter de superar Portugal, nas meias-finais do play-off para o Mundial 2022, já não há bilhetes para a final do play-off, informou a Federação turca de Futebol.



Depois do jogo no Dragão, marcado para as 20h00 desta quinta-feira, os turcos vão jogar em Konya, na próxima terça-feira. Se vencerem, decidem a vaga no Qatar com o vencedor do confronto entre Itália e Macedónia do Norte, caso contrário vão jogar um encontro particular contra o derrotado do outro jogo.



A Millî Takımımızın İtalya-Kuzey Makedonya maçının sonucunda belli olacak rakibi ile 29 Mart 2022 Salı günü Konya'da oynayacağı milli maçın bilet satışı sona erdi.



Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak müsabaka için satışa sunulan biletlerin tamamı tükendi. pic.twitter.com/yOc8QD3scO — TFF (@TFF_Org) March 16, 2022