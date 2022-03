Se Portugal perder com a Turquia, na meia-final do play-off de apuramento para o Mundial 2022, vai ter de disputar um encontro particular com o derrotado do embate entre Itália e Macedónia do Norte.



Por tratar-se de uma data FIFA. ficou definido que as seleções que percam nas meias-finais do play-off joguem entre si. Quer isso dizer que, mesmo em caso de derrota, a seleção nacional terá de disputar novo encontro no Dragão ou contra Itália ou contra Macedónia do Norte.



Tanto a final do play-off de qualificação para o Mundial 2022 como o jogo particular vão disputar-se na próxima terça-feira, no recinto do FC Porto. Para já o primeiro duelo é com a Turquia e a contar, esta quinta-feira, às 19h45.