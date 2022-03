O duelo entre Portugal e Turquia, do play-off de acesso ao Mundial 2022, vai colocar frente a frente José Fonte e Burak Yilmaz, colegas de equipa no Lille. Apesar de ter no avançado turco «um grande amigo», o defesa português frisou que esta quinta-feira, no relvado do Dragão, não haverá amizades.



«O Burak vai tentar defender da melhor maneira a equipa dele como vou tentar fazer o meu trabalho da melhor maneira. É um grande jogador e um grande amigo. Mas amanhã não há amigos, há que defender a nossa bandeira, jogar pelos nossos amigos, família e por todos nós. Amanhã temos de ter concentração máxima para conseguirmos o nosso objetivo», sublinhou, em conferência de imprensa.



Precisamente atrás do central de 38 anos estava o lema da seleção: «Vamos com tudo». É esse o lema da seleção nacional para o jogo desta quinta-feira (19h45), no Dragão?



«Só pode ser assim. Todo o estádio, jogadores, staff e país... Temos de ir todos juntos», finalizou.