O Mundial2022, no Qatar, será o primeiro a ter um serviço independente de diagnóstico e reabilitação para comoções cerebrais, de acordo com informação prestada pela FIFA num seminário que contou com a presença dos médicos das seleções que vão participar no torneio.

O sistema será baseado no princípio de 'suspeitar e proteger’, avaliando dados do jogador que tenha sofrido um traumatismo crâneoencefálico e apresentando recomendações para o regresso à atividade desportiva.

A FIFA explicou ainda que será apresentando um conjunto de imagens instantâneas que permitirá aos médicos das seleções observar como é que uma lesão ocorreu.