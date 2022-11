Uma derrota frente ao México poderia ditar a eliminação da Argentina deste Campeonato do Mundo, mas Lionel Messi num rasgo de magia impediu esse destino à segunda jornada.

No Bangladesh, o golo jogador argentino aos 64 minutos foi muito celebrado pelos faz da «Albiceleste», como se tratasse da conquista do Mundial.

A três minutos dos 90, o benfiquista Enzo Fernandéz fez o segundo para a Argentina e sentenciou o resultado final, deixando as contas do grupo C todas em aberto para a última jornada.