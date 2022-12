David Beckham é uma figura incontornável do futebol mundial, sendo um ícone para vários jogadores.

O antigo internacional inglês visitou a concentração da seleção inglesa no Qatar, e foi inquestionável a importância do mítico capitão dos Três Leões para os jogadores ingleses.

Bukayo Saka protagonizou um momento engraçado ao superar a timidez e pedir para tirar uma fotografia com Beckham.

«Peço desculpa estar a interromper, mas posso tirar uma foto contigo?» disse o jogador do Arsenal para o agora proprietário do Inter de Miami, que estava à conversa com o selecionador Gareth Southgate e Jack Grealish.

Veja o momento: