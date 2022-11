Uma final entre Brasil e Portugal. Nem poderia ser de outra forma. Este é o desejo de Gilberto Silva, campeão do Mundo em 2002.



«Esperamos bons jogos, muitos golos e um Brasil-Portugal na final. Vamos assistir ao jogo com as camisolas nas nossas seleções e apoiar as nossas seleções. O que os atletas fazem em campo... Ás vezes as pessoas não entendem as mensagens passadas pelos jogadores. Estão focadas noutros aspetos que nem deveriam ser mencionados e esquecem a magia», começou por dizer, aos jornalistas à margem do «Thinking Football Summit».



«Há outros farotiso, claro. A França, atual campeã do Mundo, e a Argentina está muito bem. Falámos de Portugal e do Brasil porque acreditamos nas nossas seleções. Não digo isto porque o Brasil já ganhou várias vezes, mas porque queremos vencer. Não acreditas que podes ganhar quando entras numa competição? Ficámos frustrados quando não ganhámos porque há sempre uma expetativa muito grande», acrescentou.



O período que aconteceu o Campeonato do Mundo ficou marcado pelas questões relacionadas com a violação dos direitos humanos por parte do Qatar, tema que não deve estar presente na cabeça dos jogadores.



«Essas situações externos são muito faladas. Um atleta não deve estar focado nessa parte externa, mas sim no jogo e em obter resultados. Por esse motivo estão numa competição deste nível. O jogador tem de estar focado em jogar bem. É óbvio que não fica alheio a essas questões, os jogadores acompanham essas notícias, mas têm de estar focados no jogo. São questões políticas que têm de ser tratadas de outra maneira. Ser atleta já implica uma grande pressão», defendeu o ex-futebolista que fez carreira em clubes como Atlético Mineiro, Arsenal, Panathinaikos e Grémio.