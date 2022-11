Grant Wahl, jornalista da CBS Sports, revelou nas redes sociais que foi detido no Qatar, antes do encontro entre os Estados Unidos e o País de Gales, por usar uma camisola com um arco-íris, símbolo associado à comunidade LGBTQ+.

O episódio foi tornado público nas redes sociais, e depois aprofundado na coluna do jornalista norte-americano.

Wahl contou que um segurança lhe disse que a camisola não era permitida e que lhe retiraram o telemóvel das mãos à força quando escrevia precisamente o episódio nas redes sociais.

Diz Grant Wahl que ficou detido depois durante 25 minutos e aconselhado a tirar a camisola, por ser «política», segundo um membro da equipa da segurança.

«Um dos seguranças disse-me que estavam apenas a tentar proteger-me dos adeptos que poderiam magoar-me por causa da camisola. E um representante da FIFA também me pediu desculpas.»

O repórter indicou que posteriormente foi autorizado a entrar no estádio com a camisola, mas deixou uma última reflexão.

«Todo o episódio deixou-me a pensar: como é que os qataris comuns podem usar este tipo de camisolas quando o mundo não está a assistir? Como funciona?», questionou.

Just now: Security guard refusing to let me into the stadium for USA-Wales. “You have to change your shirt. It’s not allowed.” pic.twitter.com/TvSGThMYq8