A organização do Mundial 2022 anunciou que 80 por cento dos resíduos gerados nos estádios da competição foram reciclados.

«Esta é uma grande conquista alcançada graças ao planeamento detalhado e ao compromisso inabalável dos organizadores do torneio e das partes interessadas nacionais», referiu em comunicado o responsável pela sustentabilidade do comité organizador, Bodour al Meer.

Um dos principais objetivos da estratégia de sustentabilidade para o Mundial do Qatar, refere a mesma nota, era o de reduzir o desperdício e aumentar a reciclagem, principalmente do plástico. Para isso, a organização do torneio substituiu com sucesso o plástico por «alternativas compostáveis e reutilizáveis».