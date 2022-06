Durante noventa minutos, o futebol foi um escape à guerra. Como resumiu do presidente Volodymyr Zelensky, foram «duas horas de felicidade».



No primeiro jogo oficial desde a invasão russa, a seleção da Ucrânia venceu a Escócia (3-1) e vai disputar a presença no Mundial do Qatar contra a Polónia. Um triunfo que colocou um sorriso em quem diariamente luta pela sua pátria e pela própria sobrevivência.



«Há momentos em que não são precisas muitas palavras! Apenas orgulho! Só obrigado! Foram duas horas de felicidade do que estamos habituados. Saiu. Eles lutaram, tiveram perseverança. Eles ganharam. Porque são ucranianos! Uma alegria para os nossos militares e para todo o país. Estamos a lutar, cada um na sua frente. Pela nossa bandeira azul e amarela, pelo nosso brasão e com os nossos corações, pelo lema 'A Ucrânia ainda não está morta' que ninguém pode silenciar. Lutámos, resistimos e vencemos. Ucranianos!», escreveu o Zelensky.



Nos vídeos divulgados nas redes sociais é possível ver soldados ucranianos a celebrarem a vitória da sua seleção de efusiva.



