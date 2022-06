No regresso à competição após a invasão do exército russo em fevereiro passado, a seleção da Ucrânia venceu de forma sensacional a Escócia por 3-1 em Glasgow e vai discutir com o País de Gales um lugar no Mundial 2022.

Roman Yaremchuk, avançado do Benfica, foi titular e assinou de cabeça o 2-0 para os visitantes aos 49 minutos, já depois de Yarmolenko ter inaugurado o marcador pouco depois da meia-hora.

Aos 79 minutos, Callum McGregor reduziu para os escoceses, que tentaram de todas as formas possíveis chegar ao empate, mas acabaram penalizados pelo desequilíbrio posicional. No quinto minuto da compensação, quando quase toda a equipa escocesa estava em peso no ataque, a Ucrânia conseguiu ensaiar um contra-ataque finalizado por Artem Dovbyk, lançado em campo uns minutos antes para o lugar de Yaremchuk.

Segue-se agora novo duelo, agora com Gales em Cardiff a 5 de junho, este a valer um lugar no Qatar no final do ano.

E a valer, também, um pequeno sorriso para um povo. E não é pouco.

O golo de Yaremchuk: