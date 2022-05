Esta quarta-feira, é um dia especial para a Ucrânia: a seleção local de futebol faz o primeiro jogo oficial desde que a guerra com a Rússia, começou, a 24 de fevereiro.

A partida com a Escócia é a contar para as meias-finais do play-off do Mundial 2022, e o selecionador ucraniano, Oleksandr Petrakov, admite que as condições de preparação não são as ideias.

«É claramente uma tarefa muito difícil preparar a equipa para o jogo quando todos os jogadores estão a pensar nas mães, nos pais e nos parentes mais próximos que estão na Ucrânia», começou por dizer, em conferência de imprensa.

«Usamos todos os tipos de métodos para preparar-nos, até piadas. Motivamos os jogadores de forma leve. Mas claramente que todos percebem o quão grande é a tarefa. Isso tornará tudo mais difícil, porque vamos jogar sob stress. Mas estamos a tentar fazer o nosso melhor para alcançar resultados. A equipa está totalmente preparada. Como os jogadores vão estar, veremos em campo», acrescentou.

A Ucrânia, refira-se, defronta a Escócia esta quarta-feira, a partir das 19h45, em jogo das meias-finais do play-off de acesso ao Mundial 2022.