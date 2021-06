A seleção do Canadá goleou Suriname (4-0) em Bridgeview, na madrugada desta quarta-feira, encerrando a primeira fase de grupos da CONCACAF, de qualificação para o Mundial 2022, só com vitórias (quatro e um total de 12 pontos) e no primeiro lugar, que valeu o apuramento para a fase seguinte.

Com o médio Stephen Eustáquio, do Paços de Ferreira, a titular, o Canadá construiu a vitória com um golo inicial de Alphonso Davies (37m) e, depois, com um hat-trick do avançado campeão pelo Lille, Jonathan David (59, 73 e 77 minutos).

O defesa do Moreirense, Steven Vitória, foi suplente não utilizado na seleção do Canadá.

Na segunda fase, em eliminatórias, o Canadá defronta o Haiti. O primeiro jogo, fora, é a 12 de junho e o segundo, em Chicago, casa emprestada do Canadá devido às restrições associadas à pandemia, é dia 15. Em caso de apuramento, o Canadá vai à fase de grupos final, de onde sairão três apurados para o Mundial 2022, sendo que o quarto classificado da mesma vai jogar um play-off intercontinental para tentar o apuramento.