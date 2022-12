Titular frente à Coreia do Sul, na terceira jornada do Mundial 2022, António Silva faz história na Seleção Nacional.

O central torna-se o jogador mais jovem de sempre a representar Portugal em Campeonatos do Mundo.

Com 19 anos e 33 dias de idade, o jogador do Benfica supera Paulo Futre, que defrontou a Inglaterra, em 1986, com 20 anos e 95 dias.