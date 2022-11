No dia seguinte à vitória sobre o Gana, na ronda inaugural do Mundial 2022, os jogadores da Seleção Nacional tiveram direito a algumas horas de folga.

A equipa ainda treinou da parte da manhã, mas depois tiveram direito a uma folga parcial, aproveitada por quase todos os jogadores para um jantar em conjunto, num restaurante localizado na ilha de Al Maha, em Doha.

Apenas José Sá, João Cancelo e Bernardo Silva não estiveram no referido jantar, uma vez que tinham família no Qatar, e por isso optaram por passar as horas de folga com os familiares.

A equipa das quinas tinha indicação para voltar ao estágio até às 23h30.