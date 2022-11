No dia seguinte ao triunfo sobre o Gana (3-2), a seleção portuguesa iniciou a preparação para o jogo com o Uruguai, com um treino que não contou com a presença dos titulares, nem do lateral-esquerdo Nuno Mendes e do médio Otávio, de acordo com o Canal 11.

O jogador do Paris Saint-Germain, de resto, falhou a partida da primeira jornada do Grupo H do Mundial 2022, enquanto o futebolista do FC Porto saiu lesionado já na segunda parte.

Os dois realizaram trabalho específico de recuperação, de forma a debelar os problemas físicos com que se deparam por esta altura.

Os titulares na partida frente ao Gana também fizeram trabalho de ginásio.

No relvado do centro de treinos de Al-Shahaniya, nos arredores de Doha, estiveram 14 jogadores, incluindo Pepe, que treinou sem qualquer limitação, segundo foi possível observar durante os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas.

A seleção portuguesa defronta o Uruguai na próxima segunda-feira, às 19h00, na segunda jornada do Grupo H do Mundial.