A FIGURA: Bruno Fernandes

No meio. É com Bruno no meio que Portugal encontra a virtude. O médio que andou muito tempo afastado da zona onde pode ser decisivo até começou o jogo com um passe brilhante a isolar Ronaldo aos 10m. O capitão desperdiçou. Após o Gana chegar ao empate, Fernando Santos mexeu na equipa e meteu definitivamente Bruno no centro. Um minuto depois, ele assistiu Félix para o 2-1. E com mais dois minutos em cima, esperou o momento certo para tocar para o golo de Rafael Leão. Nos descontos da partida, com Portugal com vantagem mínima, fez uma falta para dar um berro à equipa. Era preciso acordar. Ele sabia.

O MOMENTO: calafrio a fechar (90+10)

Que desespero! No último lance do jogo, uma desconcentração de Diogo Costa (e falta de comunicação dos companheiros da defesa) quase deitavam tudo a perder. Diogo Costa colocou a bola no chão sem perceber que Iñaki Williams estava nas suas costas, o avançado roubou-lha e valeu a Portugal o corte de Rúben Dias no momento certo, complementado por Danilo quando a bola ia para a baliza. UFA!

OUTROS DESTAQUES

Ronaldo

Ainda há espaço para recordes de Cristiano Ronaldo. No primeiro jogo do quinto Mundial da carreira do capitão português, ele tornou-se no primeiro jogador da história a marcar em cinco fases finais de Campeonatos do Mundo. E o primeiro a fazê-lo em dez de grandes competições, se lhe juntarmos os cinco Europeus. Começou o jogo a falhar isolado na cara do guarda-redes, o que não é muito habitual. Mas acabou a fazer história. Como é hábito.

João Félix

Foi uma das (semi)surpresas no onze inicial de Fernando Santos. Mas fez por justificar a aposta. O avançado esteve nos três golos portugueses. Tocou de calcanhar no lance em que Ronaldo foi derrubado no penálti; marcou ele com muita classe o segundo golo; e foi ele que recuperou em carrinho a bola no lance do terceiro golo. Preponderante.

Rafael Leão

A entrada do avançado foi fundamental para a vitória de Portugal a abrir o Mundial. Primeiro porque obrigou a mudar o sistema, e depois porque é um jogador que mexe sempre com o jogo. Marcou o terceiro golo da seleção na partida e ficou muito perto de marcar outro golo igualzinho pouco depois.

Iñaki Williams

O antigo internacional espanhol é um dos nomes mais consagrados da seleção ganesa e ficou muito perto de dar uma alegria ao povo do país dos seus pais no último lance. Muito mérito na «ratice» de antecipar o que podia acontecer e infelicidade por ter escorregado depois de roubar a bola a Diogo Costa.