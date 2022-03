Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para antever o play-off de apuramento para o Mundial do Qatar.

«Foco total no Mundial 2022. Orgulhoso, como sempre, por representar Portugal. Sabemos que o caminho não será fácil, temos o máximo respeito pelos adversários que vamos enfrentar e que partilham dos mesmos objetivos que nós. Mas, juntos, vamos lutar para colocar Portugal no nosso devido lugar. Vamos a isto!», escreveu o capitão da equipa das Quinas no Instagram.

A seleção nacional joga esta quinta-feira (18h45) diante da Turquia na meia-final do play-off, no caminho C. Em caso de vitória, terá pela frente o vencedor do Itália-Macedónia do Norte.