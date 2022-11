Fernando Santos garante que a rescisão de Cristiano Ronaldo com o Manchester United não transtornou a preparação da Seleção Nacional e garante mesmo que o assunto não é tema de conversa entre os jogadores. Na véspera da estreia de Portugal no Campeonato do Mundo, frente ao Gana, o selecionador garante total foco no jogo desta quinta-feira.

«Não, não acho [que esteja a incomodar]. Toda a gente está focada, é assunto que nem sequer foi falado. Não ouvi nenhum comentário nos treinos, na viagem, no espaço em que os jogadores estão juntos no hotel. Ainda há bocado estavam vinte a ver o jogo [Marrocos-Croácia], outros a jogar matraquilhos e não ouvi nenhuma conversa desse tipo. Não é tema, não é assunto, nem do próprio», começou por enunciar antes de virar o disco para o jogo com o Gana.

«Agora se falam sobre isso quando estão sozinhos nos quartos, também não sei. Os jogadores têm o tempo próprio para fazerem o que querem. Uns ligam para a família, não sei. O que é que importante é que há um foco total dos meus jogadores. Estão muito convictos do que têm de fazer, do que são os seus objetivos, sabendo o que os espera, a dificuldade também já no próximo jogo com o Gana. Todos os jogos são difíceis para qualquer equipa, basta olhar para os primeiros jogos para percebermos isso de uma forma muito clara. Uns jogos mais desequilibrados, outros com grandes surpresas», acrescentou.

