Bruno Fernandes diz que Cristiano Ronaldo não falou com ele sobre a rescisão com o Manchester United. Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Gana, no Mundial 2022, o internacional português abordou o momento do antigo companheiro de clube.

«O Cris não falou comigo sobre a decisão dele, é uma decisão pessoal, algo que diz respeito somente a ele e à sua família. Não falamos sobre isso. É ponto assente que aqui toda a gente está focada no Mundial e ao valor que o Cristiano e todos nós damos de representar o país. É uma competição que todos gostaríamos de jogar e até de chegar a uma final. O foco está no Mundial e está toda a gente ciente do que é representar o nosso país», destacou.

Uma decisão que Bruno Fernandes garante que não o incomoda, nem ao grupo que está a representar a Seleção Nacional. «Não me sinto desconfortável, nem tenho de escolher lado nenhum. Para mim foi uma honra representar a Seleção Nacional e no clube ao lado dele. Foi um jogador que sempre segui, foi um sonho jogar com ele. Agora sabemos que nada dura para sempre, foi bom enquanto durou. O Cristiano tomou uma decisão para a sua vida e para a sua carreira. Há que respeitá-la», referiu ainda.

[artigo atualizado]