Cristiano Ronaldo ainda não se estreou no Campeonato do Mundo, no Qatar, mas já chegou ao número redondo de 500 milhões de seguidores no Instagram.

«A minha vida, carreira e pensamentos partilhados com vocês, sempre. Vocês fazem parte da minha história e todos juntos já alcançámos tanto. Mais do que podia sonhar. Em cada publicação, em cada momento, sinto o vosso apoio. Obrigado!», escreveu o internacional português a assinalar o feito.

Um número estratosférico de 500 milhões de seguidores, neste caso, bem à frente de Lionel Messi que conta com 377 milhões de seguidores na mesma rede social.