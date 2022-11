Deu muito que falar o reencontro de Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes na seleção, depois da entrevista dada pelo avançado em Inglaterra.

A troca de palavras entre os dois não foi inicialmente percetível, mas depois o esclarecimento até foi dado por João Mário: «O Ronaldo perguntou ao Bruno se ele tinha vindo de barco porque tinha sido um dos últimos a chegar ao estágio».

Agora, na antevisão ao jogo com o Gana, o médio da seleção e do Manchester United foi questionado se a sua reação se devia a… medo de andar de barco.

«Eu ri-me. Estive duas horas dentro de um avião, a minha disposição não estava tão boa como a dele», começou por responder, sorridente, antes de lembrar um detalhe importante: ele não tem um avião para viajar quando quer.

«O Cristiano até me disse a brincar que quando viaja em voos normais também lhe costuma acontecer isso. Ele tem o avião dele e a facilidade de viajar nesse avião. Desta vez não pude vir com ele, porque muitas vezes vimos para a seleção no avião dele. E ele até me disse que também não gosta nada dos atrasos dos aviões. Para ele era mais para rir do que para mim», finalizou, numa resposta em que mostrou sempre um sorriso no rosto.