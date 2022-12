Fernando Santos surpreendeu ao relegar Cristiano Ronaldo para o banco de suplentes nos oitavos de final do Mundial 2022, mas assegurou que a decisão não influenciou o rendimento da seleção nacional.

O timoneiro da equipa das quinas, por outro lado, reconheceu que a opção foi tomada única e exclusivamente com foco no rendimento da equipa e não entrou em causa a ligação pessoal com o avançado.

«Não teve reflexo nenhum na produção da equipa. A equipa esteve sempre unida. Percebo a questão, mas se isto fosse colocado em termos humanos, as duas pessoas que ficaram mais doridas nisto fui eu e ele. Mas um treinador não pode pensar com o coração, tem de pensar em termos da equipa e os jogadores também. Emocionalmente, é algo que nos marca, mas não teve influência nenhuma», afirmou na conferência de imprensa após a derrota com Marrocos (1-0).

Neste encontro com a seleção africana, Ronaldo foi lançado aos 51 minutos para o lugar de Rúben Neves e Fernando Santos entende que o capitão entrou na hora certa.

«Não me arrependo. A equipa esteve muito bem no jogo com a Suíça, tudo parecia parecer que ia estar muito bem. O Cristiano é um jogador enorme, entrou quando entendemos que era preciso», rematou.