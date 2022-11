João Félix, jogador da Seleção Nacional, em declarações na flash interview da CNN Portugal após o Portugal-Gana (3-2):

«Eles estava muito mais organizados na primeira parte e com mais vontade. Meteram-se muito lá atrás e quando assim é, contra uma equipa rápida, agressiva e lutadora, é difícil entrar na área deles.

Acho que depois do golo ainda tivemos ali um bom tempo em que controlámos, sem pressa e com paciência para tentar chegar ao golo, porque assim eles desequilibravam-se mais. Infelizmente eles fazem um golo do nada e lá tivemos de remontar outra vez e fizemos muito bem.