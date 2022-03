Declarações do selecionador nacional de Portugal, Fernando Santos, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 2-0 ante a Macedónia do Norte, no jogo que carimbou o apuramento para o Mundial 2022, prova sobre a qual fala num «sonho» a tentar concretizar:

«Para o sorteio não tenho expectativa. Nunca tive expectativas para os sorteios. Tenho-me dado bem com isso. Já fui a seis fases finais desde que comecei como selecionador, ainda não falhei uma e as expectativas nunca foram nenhumas.»

«Agora, em relação ao Mundial, temos todos expectativas, os jogadores e os portugueses. Temos um sonho que gostávamos de concretizar de forma plena e esta equipa já conseguiu dar dois títulos a Portugal, um Campeonato da Europa, uma Liga das Nações e agora vamos sonhar e acreditar que é possível voltar a dar uma alegria enorme aos 11 milhões de portugueses.»