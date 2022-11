Cristiano Ronaldo parte para o quinto Mundial da carreira e a prova no Qatar poderá mesmo significar o fim de um capítulo para o capitão da seleção portuguesa. Presente na conferência de imprensa desta segunda-feira, o avançado luso rejeitou que a possibilidade de disputar o último Campeonato do Mundo da carreira lhe traga maior responsabilidade.

«Será o meu quinto Mundial. Tenho sempre responsabilidade. Aos 12 anos, quando saí de casa sozinho para vir viver para Lisboa, já tinha responsabilidade. Sou uma pessoa muito mais observada do que as outras, mas tenho sempre responsabilidade como jogador, amigo e pai. Faz parte do meu quotidiano. Gosto de ter mais responsabilidade, mas a pressão é a mesma, desde jovem tive de lidar com isso, às vezes lido bem, outras mal. Depende do calor do momento, não sou perfeito, mas sinto-me capacitado para assumir a pressão quando tenho de assumir», assumiu.

Ronaldo tem tido pouca regularidade no Manchester United na presente época, mas não considera que vai ter de demonstrar no Qatar de que ainda é um dos melhores futebolistas da atualidade.

«Se tivesse de demonstrar algo com 37 anos e oito meses estaria preocupado. Depois do que fiz, do que continuo a fazer e do que ganhei seria uma surpresa para mim. Tenho sempre de demonstrar o que sou, ano após ano, à minha família e aos meus fãs», vincou.

O capitão da turma das quinas assume que ganhar o Mundial «seria um sonho», mas garante que, «se não ganhasse mais nenhum troféu ate ao fim da carreira, estaria orgulhoso» de todo o percurso.

«Seria mágico, um sonho para mim, mas não me falte nada na vida. Tive muito mais do que o que esperava. Ganhar o Mundial seria espetacular e estamos aqui para isso, mas todas as equipas querem ganhar e só pode ganhar uma. Vamos trabalhar com foco nesse objetivo, todos os jogadores têm esse objetivo, mas temos de falar com calma», alertou.

Portugal inicia nesta quinta-feira a participação no Mundial 2022, com um duelo frente ao Gana, agendado para as 16h00 e a contar para o Grupo H da prova.