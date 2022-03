Mundial 2022: Turquia inicia preparação em Portugal com duas baixas

Os futebolistas Merih Demiral e Serdar Aziz falharam esta segunda-feira o treino da seleção da Turquia, o primeiro em solo português, em Gondomar, na preparação para a meia-final do play-off de acesso ao Mundial 2022.

O conjunto turco, que chegou ao início da tarde à cidade do Porto, fez a primeira sessão de trabalho no Estádio de São Miguel, com 25 dos 27 atletas convocados a trabalharem no relvado, orientados pelo selecionador Stefan Kuntz.

Segundo informou fonte da seleção turca, o ex-Sporting Demiral e Serdar Aziz não participaram nos trabalhos devido a «lesões ligeiras», que forçaram a que a dupla, por precaução, ficasse no hotel a fazer trabalho específico.

Antes do treino, o médio Yusuf Yazici foi o porta-voz do grupo, antecipando «dificuldades» para o embate contra Portugal, agendado para quinta-feira, no Estádio do Dragão.

«Sabemos que Portugal tem uma grande equipa com jogadores muito especiais. Temos muito respeito por eles. Mas somos a Turquia, e também somos poderosos. Vai ser um jogo muito bom e certamente disputado», disse o jogador que alinha nos russos do CSKA Moscovo, citado pela Lusa.

No final do treino, os responsáveis da seleção turca quiseram a agradecer a hospitalidade do Gondomar e ofereceram ao presidente do clube, Álvaro Cerqueira, duas camisolas da equipa nacional, autografadas pelos jogadores e equipa técnica.

Esta terça-feira, a Turquia volta a treinar de novo em Gondomar, numa sessão à porta fechada. Na quarta-feira, treina no Estádio do Dragão, pelas 18h30, antes da conferência de imprensa de antevisão.

O vencedor do Portugal-Turquia defronta, na final do play-off, a 29 de março, o vencedor do jogo entre Itália e Macedónia do Norte, o outro duelo das meias-finais do caminho C europeu.

O Portugal-Turquia joga-se a partir das 19h45 de quinta-feira, no Estádio do Dragão, num jogo que pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.