No Maracanã, o Brasil, que já está apurado para o Mundial 2022, goleou o Chile, por 4-0, em jogo da 17.ª e penúltima ronda da zona sul-americana de qualificação.

Neymar fez o primeiro (44m), de grande penalidade que o próprio sofreu, e Vinícius fez o 2-0 ainda antes do intervalo, estreando-se a marcar pela seleção.

No segundo tempo, novo penálti para a canarinha, com Phillipe Coutinho a cobrar de forma certeira (72m), enquanto Richarlison estabeleceu o resultado final no primeiro minuto da compensação.

Os canarinhos somaram, assim, o 13.º triunfo – mais três empates -, em 16 jogos.

Na última jornada, Peru, Colômbia e Chile vão lutar pelo posto que dá acesso ao play-off. A vantagem é do Peru, que tem 21 pontos e recebe ainda o Paraguai, sendo que a Colômbia (20) também está em melhor posição do que os chilenos (19).

