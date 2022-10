A seleção nacional feminina de Portugal vai defrontar Tailândia ou Camarões no play-off intercontinental de apuramento para o Mundial 2023 de futebol, ditou o sorteio realizado na manhã desta sexta-feira.

Numa fase em que há três grupos, dois de três seleções (A e B) e um de quatro (C), disputados por eliminatórias – e não em sistema de todos contra todos – Portugal, que é das dez seleções no play-off intercontinental a melhor colocada no ranking FIFA (23.ª), já sabia de antemão que ia ficar na posição A1 do sorteio e apenas a um jogo de uma inédita presença no Mundial, aguardando agora oponente saído do jogo entre Tailândia (41.ª do ranking) e Camarões (58.º). A seleção tailandesa é, das participantes no play-off, a quarta com melhor ranking e Camarões a nona.

No grupo B, o outro de três seleções, o Chile (38.º no ranking) está na mesma situação do que Portugal. Está a um jogo do Mundial 2023 e espera adversário saído do jogo entre Senegal (84.º) e Haiti (56.º).

No grupo C, o de quatro seleções, há um China Taipé-Paraguai (40.º do ranking contra o 51.º) e um Papua Nova Guiné-Panamá (50.º contra o 57.º). Os vencedores destes dois jogos defrontam-se depois na final do grupo C para definir quem vai ao Mundial.

De notar que o vencedor de cada um dos três grupos do play-off intercontinental apura-se para o Mundial 2023, no qual já estão 29 seleções, faltando definir estas últimas três vagas.

Os encontros do play-off realizam-se entre os dias 17 e 23 de fevereiro de 2023, na Nova Zelândia.

Por estar num dos dois grupos de três seleções, Portugal vai ainda jogar um encontro particular na Nova Zelândia, na janela internacional do play-off.

Portugal chegou a esta fase depois de ter ficado em segundo na fase de grupos europeia e de, depois disso, ter ganho as duas eliminatórias do play-off da UEFA, ante Bélgica e Islândia. Apesar destes dois triunfos, a seleção comandada por Francisco Neto não conseguiu ter o melhor saldo dos três vencedores do play-off europeu, através do qual Suíça e República da Irlanda já garantiram vaga no Mundial 2023.

AS SELEÇÕES JÁ APURADAS PARA O MUNDIAL 2023 (29 de 32):

Anfitriões (2): Austrália, Nova Zelândia;

AFC (5): China, Japão, Filipinas, Coreia do Sul, Vietname;

CAF (4): Marrocos, Nigéria, África do Sul, Zâmbia;

CONCACAF (4): Canadá, Costa Rica, Jamaica, Estados Unidos;

CONMEBOL (3): Argentina, Brasil, Colômbia;

UEFA (11): Dinamarca, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Países Baixos, Noruega, República da Irlanda, Espanha, Suécia, Suíça.

O sorteio da fase de grupos do Mundial 2023 vai realizar-se já na próxima semana, a 22 de outubro, sábado. A competição realiza-se de 20 de julho a 20 de agosto do próximo ano, na Austrália e na Nova Zelândia.