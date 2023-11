O Qatar, de Carlos Queiroz, assumiu esta terça-feira a liderança isolada do grupo A da qualificação asiática para o Mundial 2026, ao vencer em casa da Índia, por 3-0.

Mostafa Meshaal (4m), Ali Almoez (47m) e Yusuf Abdurisag (86m) fizeram os golos da equipa treinada pelo técnico português.

Com este resultado, o Qatar soma agora seis pontos, mais três do que a Índia. Afeganistão e Kuwait, ambos sem pontos, ainda vão jogar.

No grupo E, Mehdi Taremi foi titular no empate do Irão na deslocação ao terreno do Uzbequistão, a duas bolas.

Rezaeian abriu o marcador aos 14 minutos e o avançado do FC Porto ampliou a vantagem iraniana ainda na primeira parte, mas no segundo tempo a formação da casa chegou ao empate com golos de Urunov (52m) e Sergeyev (83m).

Irão e Uzbequistão partilham a liderança do grupo, com quatro pontos. Turquemenistão e Hong Kong têm um ponto.

Por último, o Japão, com o sportinguista Hidemasa Morita no onze titular, goleou em casa da Síria, por 5-0. Take Kubo, Ueda (2x), Sugawara e Hosoya fizeram os golos da formação nipónica.

O Japão lidera o grupo B com seis pontos, mais três do que a Coreia do Norte e a Síria. Myanmar ainda não pontuou.