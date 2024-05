O Mundial 2030 é já ali à frente e tudo terá de estar preparado ao pormenor. O presidente da FPF, Fernando Gomes, encontrou-se com Gianni Infantino, presidente da FIFA, e fez um ponto de situação sobre a grande organização que envolve Portugal, Espanha e Marrocos.

A conversa informal decorreu à margem do 74.º Congresso da organização que tutela o futebol mundial, que decorre em Bangkok, capital da Tailândia.

O presidente da FPF deu conta ao seu homólogo da FIFA das reuniões que manteve ao longo destes dois dias no país do sudoeste asiático com as diferentes confederações e federações.

A candidatura tripartida ao campeonato do mundo de 2030 deverá submeter em julho o dossier de candidatura, que irá a votos no final do ano.