Portugal, Espanha e Marrocos apresentaram esta terça-feira o logotipo da candidatura para o Mundial2030, sob o slogan «Yalla, Vamos 2030». Três países separados pelo Mediterrâneo, mas unidos pelo mar e pelo sol, mas também pelo propósito de organizar o maior evento desportivo do mundo.

O logotipo colorido, da autoria da agência marroquina Klem, pretende representar isso mesmo, três elementos que ligam os três países organizadores, todos com tradição viradas para o turismo: o sol, o mar e a paixão pelo futebol.

«É o primeiro Mundial a ter lugar em dois continentes. Marrocos, Portugal e Espanha, são três países diversos, com línguas diferentes, culturas diferentes, mas, trabalhando em conjunto, temos muito mais em comum do que as diferenças, a começar pela paixão pelo futebol», destacou António Laranjo, coordenador da candidatura conjunta.

«Foi com este espírito de união e paixão que chegamos ao Yalla, Vamos 2030. Um desejo de avançar, de ir. O logotipo respeita isso. O sol que atrai o turismo. O mar que celebra as linhas costeiras que nos ligam e nos ligam ao mundo. O futebol, a paixão comum dos nossos povos. Esses elementos são as principais forças com que nos apresentamos para organizar o Mundial», destacou ainda António Laranjo.

Um slogan e um logotipo para lançar a candidatura à organização que os três países pretendem que seja o melhor de sempre. «Estamos comprometidos a organizar o melhor Campeonato do Mundo de sempre. É nosso compromisso dar os jogadores as melhores condições, com a nossa experiência de anfitriões de grandes eventos. Queremos patrocinar um torneio que promova a inclusão, a hospitalidade e o turismo. Todos serão bem-vindo à celebração do futebol», destacou ainda o coordenador da candidatura.