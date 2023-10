Os presidentes das Federações de Futebol de Portugal, Espanha e Marrocos reuniram-se esta quarta-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras, e decidiram entregar em 28 de outubro a formalização da candidatura ao Mundial2030.

«No encontro que se realizou na Cidade do Futebol, sede da FPF, foi decidido apresentar no dia 28 de outubro a carta oficial de intenção à organização do Campeonato do Mundo, cumprindo, assim, um dos requisitos do processo de candidatura», indicou a FPF.

O encontro de hoje entre Fernando Gomes, Pedro Rocha (Real Federação Espanhola) e Fouzi Lekjaa (Real Federação Marroquina) é o segundo mantido entre os presidentes das três Federações, mas o primeiro após a decisão da FIFA em relação à organização.

O organismo máximo do futebol mundial comunicou em 4 de outubro que o seu conselho considerou a candidatura de Portugal, Espanha e Marrocos como a única elegível para organizar o campeonato do mundo de 2030.

No mesmo anúncio, a FIFA adiantou que Uruguai, Argentina e Paraguai vão receber três jogos desse Mundial, como forma de «celebrar o centenário» da competição, cuja primeira edição decorreu no Uruguai, em 1930.

Na reunião de hoje na Cidade do Futebol ficou decidido a entrega da carta oficial de intenção no final do mês, em Rabat, num evento que contará com os três presidentes e ao qual se seguirá uma conferência de imprensa.

A par da reunião de hoje entre presidentes, decorreu também em Madrid uma reunião da Comissão de candidatura ao Mundial2030, que tem prosseguido os trabalhos, dando seguimento ao projeto existente.