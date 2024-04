Tiago deixou o Atlético de Madrid em 2018, já como treinador – e depois de oito anos como jogador –, mas continua muito atento à atualidade colchonera.

Citado pela Lusa, o antigo internacional português congratulou-se pelo facto de a equipa de Diego Simeone ter conseguido a qualificação para o Mundial de Clubes de 2025, apesar de ter sido eliminada nos quartos de final da Liga dos Campeões.

«Como adepto, adoro poder ver as melhores equipas internacionais a disputar um torneio com formato de campeonato do Mundo, e a verdade é que esse tipo de torneio eliminatório cai-nos bem», afirmou.

De resto, o antigo técnico do Vitória de Guimarães assumiu que «adoraria» ter participado neste torneio durante a sua carreira: «Será uma experiência única!»

O novo Mundial de Clubes vai realizar-se nos Estados Unidos da América, de 15 de junho a 13 de julho de 2025. Contará com 32 duas equipas, entre as quais o FC Porto e o Benfica.