A eliminação da Liga dos Campeões é um duplo problema para o Barcelona. Além do fim do sonho europeu, o emblema «Culé» está arredado do Mundial de Clubes, que decorrerá entre junho e julho de 2025, nos EUA.

De lembrar que os catalães estavam obrigados a superar o campeão francês, o PSG, e conseguir uma campanha melhor que o Atlético Madrid, também eliminado da Champions na noite desta terça-feira.

Assim, os «Colchoneros» estão confirmados na prova.

Resta saber quem agarra a derradeira vaga, uma corrida na qual Arsenal e Salzburgo surgem como favoritos. Face à cotação nas últimas quatro temporadas de Liga dos Campeões, aos «Gunners» será suficiente eliminar o Bayern Munique, esta quarta-feira.

O Arsenal regressou esta temporada à Liga dos Campeões, após seis anos de ausência.

Por sua vez, os campeões austríacos esperam que o Bayern Munique siga em frente, pois tal conjugação permitirá ao Salzburgo ser a 12.ª equipa mais bem cotada no universo UEFA, selando a presença no Mundial de Clubes.

Importa recordar que o Mundial de Clubes, no formato a estrear em 2025, rege-se por um sistema de pontos entre as diferentes competições continentais. Na Champions, cada triunfo vale dois pontos e o empate dá um ponto. A qualificação para a fase de grupos atribui quatro pontos, os «oitavos» valem cinco e a passagem às fases seguintes vale mais um ponto.

No universo UEFA, estão apurados Benfica, FC Porto, Real Madrid, Atlético Madrid, Man. City, Chelsea, PSG, Dortmund, Bayern Munique, Inter Milão, Juventus.