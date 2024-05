A Associação Mundial de Ligas de Futebol e a Federação Internacional de Jogadores Profissionais de Futebol (FIFPro) apelaram à FIFA para ser revisto o calendário do novo formato do Mundial de Clubes, que decorre entre os dias 15 de junho e 15 de julho, em 2025.

Numa carta enviada a Gianni Infantino, presidente da FIFA, os dois organismos referem que o calendário das competições de futebol está agora «além da saturação».

Além disso, tanto as Ligas de Futebol como a FIFPro ponderam avançar com processos judiciais, já que consideram que estas mudanças criaram «danos económicos» aos campeonatos nacionais e levaram os jogadores «além dos limites».

«Se a FIFA se recusar a comprometer-se formalmente a resolver as questões acima referidas no seu próximo Conselho, seremos forçados a aconselhar os nossos membros sobre as opções que têm disponíveis, tanto individual como coletivamente, para proteger os seus interesses de forma proativa», pode ler-se na carta enviada a Gianni Infantino.

Recordar que o Mundial de Clubes, em 2025, vai ser disputado por 32 equipas, das quais fazem parte Benfica e FC Porto.