São raríssimos os casos de treinadores que revelam os jogadores que vão fazer alinhar nos jogos. No futebol, por exemplo, Ruben Amorim até revelou na véspera os nomes de três titulares para o jogo europeu do Sporting com o Sturm Graz nesta quinta-feira. Uma exceção na chamada «espuma dos dias».

A Seleção Nacional de râguebi, que está no Mundial de râguebi, foi muito além disso e até já revelou o 15 inicial para a partida com a Geórgia, jogo 2 de Portugal na competição.

Não o fez a uma nem a duas horas do jogo, mas sim... a 48 horas do encontro marcado para este sábado!