A panamiana Carina Baltrip-Reyes é a «cromo do dia» do Mundial feminino, uma rubrica diária do Maisfutebol, para acompanhar ao longo da fase final da competição que está a decorrer na Austrália e na Nova Zelândia.

Carina Baltrip-Reyes tem 25 anos, é defesa central e está ao serviço do Panamá no Mundial feminino de futebol.

Na primeira jornada da prova, alinhou no onze inicial do Panamá, que acabou derrotado pelo Brasil, por 4-0, entrando em ação na prova na sequência de ter representado o Marítimo, na Liga portuguesa, em 2022/23 (14 jogos, um golo).

Falamos de uma atleta «globetrotter» (já passou pelos Estados Unidos e Sérvia, além de Portugal) e de alguém que começou a dar os primeiros toques na bola aos três anos, quando o seu pai lhe deu as primeiras chuteiras. Daí para cá, foi sempre a subir e a fazer percurso.

Baltrip-Reyes pode jogar em qualquer ponto na defesa e é capaz de corridas poderosas desde a área defensiva até zonas mais ofensivas.

O seu percurso na seleção A começou em outubro de 2021, contra Trinidad e Tobago. Também já jogou na Liga dos Campeões pelo Spartak Subotica, clube no qual atuou antes do Marítimo.

Nascida em Austin, Texas, filha de pai panamiano e mãe americana, Baltrip-Reyes estudou na Flórida, onde se formou em biologia. Depois, fez mestrado em administração desportiva.

Este perfil foi escrito no âmbito da Guardian Experts' Network, que tem o Maisfutebol como representante português.