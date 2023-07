Chiamaka Nnadozie só precisou de 18 anos e 186 para fazer história no futebol, quando se tornou na guarda-redes mais nova de sempre a não sofrer golos num jogo do Mundial, então em 2019, no triunfo da Nigéria frente à Coreia do Sul.

A jovem seguiu depois para o Paris FC, e foi em França que se afirmou como uma das melhores guardiãs do campeonato local, sempre com Manuel Neuer como ídolo.

Isto tudo enquanto se estabeleceu como número um da seleção nigeriana, e depois de um início de carreira em que jogou a lateral-direita e avançada.

E a juventude de Nnadozie, é preciso dizê-lo, foi tudo menos fácil.

Apesar de ter tido uma educação ligada ao desporto, a guarda-redes foi deserdada pelo pai na adolescência, precisamente por causa do amor que tinha – e tem – pelo futebol.

«Eu continuei por causa do meu pai. Ele concluiu que eu seria inútil na vida e isso motivou-me», confessou ao Independent, da Nigéria.

Além dos dotes na baliza, Chiamaka Nnadozie dá ainda uns toques na música, já que é considerada a melhor cantora da seleção nigeriana.

