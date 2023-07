A brasileira Geyse é a «cromo do dia» do Mundial feminino, uma rubrica diária do Maisfutebol, para acompanhar ao longo da fase final da competição que está a decorrer na Austrália e na Nova Zelândia.

Geyse da Silva Ferreira.

Tem o apelido de Eusébio, também já passou pelo Benfica (em 2018 e 2019) e é um dos nomes da seleção do Brasil no Mundial 2023.

A atacante de 25 anos, que na época passada chegou ao Barcelona depois de passar pelo Madrid CFF, aproveitou da melhor forma a condição de suplente utilizada na primeira jornada, ao fazer uma assistência para golo no triunfo brasileiro ante o Panamá, por 4-0.

Apeliadada de “Imperatriz” pelos adeptos, que a comparam ao antigo avançado brasileiro Adriano, “O Imperador”, Geyse está a fazer uma carreira bem diferente da que a mãe idealizava: ser bailarina.

Porém, no futebol, a força de Geyse, assim como a velocidade e a qualidade de drible fizeram-na uma peça-chave no ataque da seleção. Na antevisão à prova, não teve dúvidas nas ambições: «Vamos ser campeãs», disse.

Geyse comprou uma casa para a família e, se marcar golo no Mundial, vai festejar fazendo um “L” com uma mão, em homenagem à sua falecida avó Luzia, que é uma «fã eterna».

Este perfil foi escrito no âmbito da Guardian Experts' Network, que tem o Maisfutebol como representante português.