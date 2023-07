A seleção feminina de Portugal vai jogar em Barcelos, na Póvoa de Varzim e em Leiria, nos três jogos caseiros a contar para a primeira edição da Liga das Nações da UEFA, confirmou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol.

A 26 de setembro, Portugal joga no Estádio Cidade de Barcelos, frente à Noruega, pelas 18h15, em jogo da segunda jornada. Antes, dia 22 de setembro, Portugal visita a França.

Depois da visita à Áustria a 27 de outubro, Portugal recebe as austríacas na Póvoa de Varzim, no Estádio do Varzim SC, a 31 de outubro, pelas 18h15.

Na última jornada, a sexta, Portugal recebe a França no Estádio Municipal de Leiria, a 5 de dezembro, pelas 18h15, já depois da deslocação à Noruega, agendada para 1 de dezembro.