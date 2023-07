Ao segundo jogo no Mundial feminino, Portugal defronta outro estreante. O Vietname também superou um longo caminho para aqui chegar, e apresenta-se no Mundial com uma atitude humilde, mas confiante. «Vamos respeitar todos os adversários, mas não temos medo», diz o selecionador Mai Duc Chung.

É uma equipa que joga em contra-ataque e tem como principal referência e capitã Nhu Huynh, que por sinal jogou na temporada passada em Portugal, com a camisola do Lank Vilaverdense. Entre as convocadas, é a única com experiência no futebol europeu.

Depois da derrota na estreia, a seleção portuguesa procura manter viva a esperança, frente a uma seleção que ocupa o 32º lugar no ranking da FIFA - Portugal é 21º e que perdeu por 0-3 na estreia frente aos Estados. O encontro entre Portugal e o Vietname está marcado para esta quinta-feira, pelas 8h30.

O Maisfutebol apresenta-lhe o guia desta equipa, no âmbito da Guardian Experts' Network, rede de troca de conteúdos que tem o Maisfutebol como representante português.

O GUIA DO VIETNAME