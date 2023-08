A australiana Hayley Raso é a «cromo do dia» do Mundial feminino, uma rúbrica diária do Maisfutebol para acompanhar ao longo da fase final da competição que está a decorrer na Austrália e Nova Zelândia.

Derrotada pela Inglaterra nas meias-finais, a Austrália não conseguiu chegar à decisão do Mundial feminino que organiza em conjunto com a Nova Zelândia, mas isso não belisca a campanha das Matildas, que nunca tinham chegado tão longe.

Resta agora lutar pelo último lugar do pódio, mas o país já está orgulhoso da equipa que ganha cor com Hayley Raso. Autora de três golos, tem como imagem de marca as fitas que usa no cabelo, sempre a condizer com o equipamento, e que em tempos eram feitas pela avó.

Ganhou a alcunha de «Ribbons» (fitas, em inglês), termo que inspirou o livro infantil que lançou em 2021. Metade do lucro foi para uma instituição que ajuda crianças com problemas cardíacos, tal com o seu irmão, Lachlan, que nasceu com uma doença congénita e teve de ser operado.

Depois do Everton e do Manchester City, tornou-se recentemente a primeira australiana a assinar pelo Real Madrid.

Este perfil foi escrito no âmbito da Guardian Experts' Network, que tem o Maisfutebol como representante português.