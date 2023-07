A seleção feminina do Vietname, um dos adversários de Portugal no Grupo E do Mundial, perdeu esta segunda-feira com a Nova Zelândia, por 2-0, em jogo de preparação para a fase final do campeonato que se inicia em 20 de julho.

Foi o primeiro triunfo da Nova Zelândia, coanfitriã do Mundial juntamente com a vizinha Austrália, num total de dez jogos de preparação, desde setembro de 2022, numa série que incluiu uma derrota pesada diante de Portugal, em Hamilton, por 5-0.

No jogo da última madrugada, disputado em Napier, as neozelandesas garantiram a vitória com golos de CJ Bott (17m) e de Jacqueline Hand (44m).

O Vietname, que já tinha perdido em junho num particular com a Alemanha (1-2), inicia o Mundial diante das bicampeãs dos Estados Unidos, enquanto Portugal estreia-se, a 23 de julho (8h30 em Lisboa), frente aos Países Baixos.

O encontro entre Portugal e Vietname está agendado para a segunda jornada, em Hamilton, a partir das 8h30, a 27 de julho.

Já a Nova Zelândia, integra o Grupo A do Campeonato do Mundo, com Noruega, Suíça e Filipinas.