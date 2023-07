A defesa da Seleção Nacional, Ana Borges, em declarações na zona mista após a derrota frente aos Países Baixos (1-0), na estreia de Portugal no Mundial Feminino:

«Sabíamos do potencial da Holanda [Países Baixos], que ao mínimo erro podíamos pagar caro. No entanto, demonstrámos o nosso futebol na segunda parte. Obviamente que temos de querer mais, de querer fazer golo, agora não vale a pena pensar mais neste jogo. Temos de ver os erros que cometemos, pensar no Vietname e pensar em ganhar os três pontos já no próximo jogo.

Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, que, a priori, íamos entrar ansiosas, nervosas, mas se queremos estar nestes palcos, temos de entrar desde o primeiro minuto como entrámos na segunda parte, se não vamos sair daqui com estes erros em que acabámos por sofrer um golo. Em jogo jogado, a Holanda [Países Baixos] não nos criou grande perigo, mas o que fica é o resultado.»