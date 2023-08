Os Países Baixos, finalistas vencidos em 2019, garantiram hoje a sua vaga nos oitavos do Mundial feminino de futebol de 2023 ao golearem o Vietname por 7-0, assumindo o topo do Grupo E, do qual Portugal foi eliminado, após ter empatado com os EUA.

Em jogo disputado no Estádio Forsyth Barr, em Dunedin, na Nova Zelândia, os golos de Lieke Martens (aos oito minutos), Katja Snoeijs (aos 11), Esmee Brugts (aos 18 e 57), Jill Roord (aos 23 e 83) e Danielle van de Donk (aos 45) estabeleceram o resultado mais desnivelado da nona edição da prova, refletindo a distância entre a nona e a 32.ª classificada no ranking da FIFA, que já estava eliminada.

Os Países Baixos terminam, assim, a fase de grupos no primeiro lugar, com sete pontos, com mais dois que os Estados Unidos, atuais bicampeões em título e recordistas de troféus, com quatro, que empataram à mesma hora com Portugal (0-0), em Auckland, e também avançaram para os oitavos de final.

Na sua primeira presença em Mundiais, as ‘navegadoras’ de Portugal alcançaram o terceiro posto, com quatro pontos, dois golos marcados e um sofrido. Já o estreante Vietname, que ficou na última posição, está igualmente de fora da próxima fase.

Nos oitavos de final, espera-se que as norte-americanas enfrentem a Suécia, líder isolada do Grupo E, e as neerlandesas poderão cruzar-se com Itália, África do Sul ou Argentina.