Com 0-0 no marcador, já em tempo de descontos, Ana Capeta teve nos pés uma oportunidade de ouro que poderia dar à seleção portuguesa a qualificação para os oitavos de final do Mundial feminino.

A atacante lusa, após um passe longo, surgiu em boa posição na área, armou o remate e a bola saiu rasteira até embater no poste esquerdo da baliza dos Estados Unidos. No banco de Portugal, sofreu-se (e muito) com o lance que poderia ter significado a eliminação das campeãs do mundo.

Ora veja: